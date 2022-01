Chiudere il triangolo con Berlino e Parigi? Per Alcaro (Iai) dipende da Roma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la pandemia di Covid-19, abbiamo visto che è “interesse vitale” dell’Unione europea diventare “meno dipendenti in settori critici”. Basti pensare alle mascherine provenienti dalla Cina perché “abbiamo portato alcune nostre aziende” del comparto salute “in altre regioni” del mondo. È quanto dichiarato da Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca, nel corso di un evento con l’omologo italiano Luigi Di Maio organizzato dall’Istituto Affari Internazionali, dopo il bilaterale a Villa Madama. A moderare l’incontro, dal titolo “A green revival for a political Europe”, Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, professoressa onoraria all’Università di Tübingen e Pierre Keller Visiting Professor alla Harvard Kennedy School dell’Università di Harvard, a Cambridge, in Massachusetts, oltreché special adviser dell’Alto rappresentante dell’Unione ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la pandemia di Covid-19, abbiamo visto che è “interesse vitale” dell’Unione europea diventare “menonti in settori critici”. Basti pensare alle mascherine provenienti dalla Cina perché “abbiamo portato alcune nostre aziende” del comparto salute “in altre regioni” del mondo. È quanto dichiarato da Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca, nel corso di un evento con l’omologo italiano Luigi Di Maio organizzato dall’Istituto Affari Internazionali, dopo il bilaterale a Villa Madama. A moderare l’incontro, dal titolo “A green revival for a political Europe”, Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, professoressa onoraria all’Università di Tübingen e Pierre Keller Visiting Professor alla Harvard Kennedy School dell’Università di Harvard, a Cambridge, in Massachusetts, oltreché special adviser dell’Alto rappresentante dell’Unione ...

