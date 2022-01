Chioggia | Courmayeur e Napoli tra mete 2022 del New York Times

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chioggia Courmayeur

L'HuffPost

Come in passato il New York Times pubblica la lista dei 52 luoghi del pianeta da visitare nell'anno appena cominciato e stavolta tre località italiane - Chioggia, Courmayeur e Napoli - sono incluse nella lista che comprende mete remote e altre dietro l'angolo per i newyorchesi: tra queste Queens, il sobborgo oltre l'East River con i suoi ristoranti ...Per il 2022, la lista del quotidiano americano non ha guardato solo ai posti che vale la pena visitare ma quelli in cui il visitatore può essere parte della soluzione ...