Chiesa: stagione finita. Lesione al legamento del crociato. Un guaio per Mancini e Allegri (Di lunedì 10 gennaio 2022) stagione finita, purtroppo, per Federico Chiesa. Gli esami strumentali svolti al JMedical, dopo l'infortunio patito ieri, 9 gennaio 2022, nella vittoria bianconera contro la Roma, hanno avuto l'esito peggiore: Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita. Un guaio, oltre che per il giocatore, anche per la Juve di Allegri e la Nazionale di Mancini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022), purtroppo, per Federico. Gli esami strumentali svolti al JMedical, dopo l'infortunio patito ieri, 9 gennaio 2022, nella vittoria bianconera contro la Roma, hanno avuto l'esito peggiore:alanteriore del ginocchio sinistro e. Un, oltre che per il giocatore, anche per la Juve die la Nazionale diL'articolo proviene da Firenze Post.

romeoagresti : #Chiesa: lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni l’intervento chirurgico. Stagione finita?????? - CB_Ignoranza : La peggior notizia che potesse arrivare è arrivata. Gli esami di Federico Chiesa hanno evidenziato una lesione del… - EnricoTurcato : L'eventuale rottura del legamento crociato di Federico #Chiesa (risonanza domani, ma si teme il peggio) sarebbe un… - pincoballa : Ma come stagione finita per #Chiesa? - sonourtata : nessuno il tg5 che mi ricorda che federico chiesa resterà fuori per tutta la stagione sempre io che piango -