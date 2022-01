Chiesa lascia il JMedical: Juve in attesa dell'esito degli esami (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per Federico Chiesa sta per arrivare il momento della verità. Il prosieguo della stagione dell'esterno d'attacco della Juventus è infatti appeso all'esito degli esami strumentali ai quali il giocatore ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per Federicosta per arrivare il momentoa verità. Il prosieguoa stagione'esterno d'attaccontus è infatti appeso all'strumentali ai quali il giocatore ...

IlFlaco : Un disastro l'infortunio di Chiesa perché in primis una roba del genere non deve accadere a nessuno ma a lui in par… - runner_ac : @LKinoshi E comunque l’olimpico è un campo infame. Dopo Demiral e Zaniolo nella stessa partita, anche chiesa ci lascia il ginocchio. - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Chiesa lascia l'Olimpico sul cart. Non riusciva a camminare. In un primo momento si parlava di una distorsione. Ma in questi… - RaiSport : #Chiesa lascia l'Olimpico sul cart. Non riusciva a camminare. In un primo momento si parlava di una distorsione. Ma… - tortipao : @CalcioDePalma Sig. Vito buona sera. Puniscono il fallo di Cuadrado, e l'entrata su De Ligt da espulsione..niente.… -