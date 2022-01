Chicago Fire 10: ecco la conferma se Kidd rimarrà oppure no (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chicago Fire 10: lo showrunner Derek Haas ha svelato se Stella Kidd rimarrà nella serie o se a breve andrà via. Scopriamo insieme cosa ha rivelato. Derek Haas rivela se Stella Kidd rimarrà alla Caserma 51Chicago Fire 10 è tornato in onda in America mercoledì 5 gennaio 2022, dopo la breve pausa invernale. Ma a causa dei forti contagi della variante Omicron, le riprese delle nuove puntate ancora non sono iniziate. Intanto nella decima puntata, è tornata Stella Kidd, interpretata da Miranda Rae Mayo. Infatti, nei primi episodi, Stella Kidd si era allontanata dalla città di Chicago per avviare un nuovo programma Girls on Fire. La “tenente” ha fatto temere il peggio per ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 gennaio 2022)10: lo showrunner Derek Haas ha svelato se Stellanella serie o se a breve andrà via. Scopriamo insieme cosa ha rivelato. Derek Haas rivela se Stellaalla Caserma 5110 è tornato in onda in America mercoledì 5 gennaio 2022, dopo la breve pausa invernale. Ma a causa dei forti contagi della variante Omicron, le riprese delle nuove puntate ancora non sono iniziate. Intanto nella decima puntata, è tornata Stella, interpretata da Miranda Rae Mayo. Infatti, nei primi episodi, Stellasi era allontanata dalla città diper avviare un nuovo programma Girls on. La “tenente” ha fatto temere il peggio per ...

Advertising

Crisane30 : Marquei como visto Chicago Fire - 10x10 - Back with a Bang - Gianbilico : Quest'anno al Golden globe avevano montato un passerella light. In pratica solo smilzi potevano sfilare e vincere.… - dogandwinelover : RT @onechicagonews: ?? | Chicago Fire Episode 10x11 'Fog Of War' Promo. (c) spoilertv - sarah052794 : RT @onechicagonews: ?? | Chicago Fire Episode 10x11 'Fog Of War' Promo. (c) spoilertv - LinkaTv : E' iniziato Chicago Fire su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: -