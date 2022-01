Chi è Miss Priscilla, la giudice di Drag Queen Italia: età, nome, vita privata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Miss Priscilla è una dei giudici di Drag Queen Italia, programma di Discovery Plus e Real Time. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Ieri sera, domenica 9 gennaio 2022, è andata in onda la prima puntata su Real Time il fortunato programma Drag Queen Italia della piattaforma Discovery Plus. Un format nuovo per la televisione Italiana, nato da un’idea della statunitense RuPaul. Lo show è diventato un pochissimo tempo un fenomeno internazionale, capace di attaccare davanti lo schermo milioni di persone e conquistare ben 24 Emmy Awards. La versione Italiana vede in giuria l’attrice Chiara Francini, l’influencer e Tommaso Zorzi e la Drag Queen ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 gennaio 2022)è una dei giudici di, programma di Discovery Plus e Real Time. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Ieri sera, domenica 9 gennaio 2022, è andata in onda la prima puntata su Real Time il fortunato programmadella piattaforma Discovery Plus. Un format nuovo per la televisionena, nato da un’idea della statunitense RuPaul. Lo show è diventato un pochissimo tempo un feno internazionale, capace di attaccare davanti lo schermo milioni di persone e conquistare ben 24 Emmy Awards. La versionena vede in giuria l’attrice Chiara Francini, l’influencer e Tommaso Zorzi e la...

zazoomblog : Chi è Miss Priscilla la giudice di Drag Queen Italia: età nome vita privata - #Priscilla #giudice #Queen #Italia: - gwyxomi : @shucxx_ HAAHAHAHAHHA MISS U CHI!!!! - Miss_Salander : recuperando tutti i videoclip dei the boyz e ogni volta che esce eric penso 'wow che figo questo chi è' e puntualmente scopro che è lui - miss_val2020 : Mi annoio. Chi mi fa un regalo per farmi sorridere un po’? #moneymiss #paypig #mistress #padrona… - Miss_Salander : ma wooyoung si è disperato oggi amo dimmi chi ti ha fatto del male non gli faccio niente -