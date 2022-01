Chi ama le Timberland le tratta male (Di lunedì 10 gennaio 2022) Timberland, chi le ama le tratta male. È con questo claim che a metà degli anni ’80 viene lanciata una campagna che, come spesso capita con la pubblicità, sarebbe poi rimasta nell’immaginario collettivo come una pietra miliare in minore. La lunga body-copy dell’annuncio si chiudeva con la frase «Le Timberland vecchie e sporche sono bellissime». Il modello 3-Eye Lug Handsewn era nato non molti anni prima, nel 1978. Una scarpa con la tomaia Timberland classica ‘da barca’ con tre occhielli a cui però è abbinata la robusta suola a carrarmato in gomma tipica degli stivali del brand, gli altrettanto celebri 6 Inch Boots. A renderla però un’icona del decennio è l’associazione con una delle più rilevanti sottoculture del periodo: i Paninari. Nel bene e nel male, amati e odiati, idolatrati o ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022), chi le ama le. È con questo claim che a metà degli anni ’80 viene lanciata una campagna che, come spesso capita con la pubblicità, sarebbe poi rimasta nell’immaginario collettivo come una pietra miliare in minore. La lunga body-copy dell’annuncio si chiudeva con la frase «Levecchie e sporche sono bellissime». Il modello 3-Eye Lug Handsewn era nato non molti anni prima, nel 1978. Una scarpa con la tomaiaclassica ‘da barca’ con tre occhielli a cui però è abbinata la robusta suola a carrarmato in gomma tipica degli stivali del brand, gli altrettanto celebri 6 Inch Boots. A renderla però un’icona del decennio è l’associazione con una delle più rilevanti sottoculture del periodo: i Paninari. Nel bene e nel, amati e odiati, idolatrati o ...

Chi ama le Timberland le tratta male Un modello di Timberland che ha attraversato decenni, mode e sottoculture, per arrivare fino a noi con un fascino immutato ...

