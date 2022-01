Checco Zalone come Maria de Filippi: i miracoli della prima serata di Canale 5 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se si cerca una prima serata capace di andare oltre i 5 milioni di spettatori in quel di Mediaset, si deve cercare sotto il nome “Maria de Filippi”. Se si cerca una serata da cinema, con gli stessi risultati, il solo nome utile è Checco Zalone. Hanno una cosa in comune l’attore e regista e la conduttrice: compiere dei miracoli. E lo fanno per le prime serate di Canale 5. Una rete che non vede numeri del genere mai ( se non con le rare eccezioni delle partite di Champions). Una rete che dovrebbe pensare a inaugurare una bella piazza in quel di Cologno Monzese con la statua gigantesca di Queen Mary e forse anche con un piccolo busto per Checco Zalone. Una doppietta davvero niente male quella che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se si cerca unacapace di andare oltre i 5 milioni di spettatori in quel di Mediaset, si deve cercare sotto il nome “de”. Se si cerca unada cinema, con gli stessi risultati, il solo nome utile è. Hanno una cosa in comune l’attore e regista e la conduttrice: compiere dei. E lo fanno per le prime serate di5. Una rete che non vede numeri del genere mai ( se non con le rare eccezioni delle partite di Champions). Una rete che dovrebbe pensare a inaugurare una bella piazza in quel di Cologno Monzese con la statua gigantesca di Queen Mary e forse anche con un piccolo busto per. Una doppietta davvero niente male quella che ...

