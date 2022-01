Cecilia Rodriguez, il progetto Sister’s Market sbarca su Instagram (VIDEO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) La modella Cecilia Rodriguez ha inaugurato il profilo social di “Sister’s Market” mostrando ai fan tutti i capi del temporary shop La modella Cecilia Rodriguez non si ferma più. La Rodriguez è un vulcano ricco di novità ed è sempre super attiva sui social. Cecilia è impegnata nella moda ed anche sul sociale con iniziative sempre innovative. La modella sta continuando a lavorare su nuovi progetti, in primis nel campo solidale con Sister’s Market, inaugurato poco prima di Natale. Il temporary shop ideato dalle sorelle Rodriguez si trova in Corso di Porta Ticinese 58 a Milano. Lo store è ricco dei loro capi d’abbigliamento e accessori a prezzi super scontatissimi, dove parte del ricavato andrà in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) La modellaha inaugurato il profilo social di “” mostrando ai fan tutti i capi del temporary shop La modellanon si ferma più. Laè un vulcano ricco di novità ed è sempre super attiva sui social.è impegnata nella moda ed anche sul sociale con iniziative sempre innovative. La modella sta continuando a lavorare su nuovi progetti, in primis nel campo solidale con, inaugurato poco prima di Natale. Il temporary shop ideato dalle sorellesi trova in Corso di Porta Ticinese 58 a Milano. Lo store è ricco dei loro capi d’abbigliamento e accessori a prezzi super scontatissimi, dove parte del ricavato andrà in ...

