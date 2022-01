C’è posta per Te, Stefano De Martino incanta: le parole sulle donne della sua vita (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’è posta per te segna il suo ritorno in tv nel nuovo anno 2022 appena iniziato, con una serie di consegne emozionanti, come quella che vede protagonista Stefano De Martino. Nel primo appuntamento tv del rinnovato people-show, l’ex coniuge di Belen Rodriguez è chiamato al centro-studio per un giovane uomo che vive in balia dei sensi di colpa nutriti nei riguardi del padre, scomparso nel corso della pandemia da Covid-19. Per l’occasione l’ex ballerino si apre in una serie di retroscena intimi della sua vita, nel porgere dei consigli al destinatario della posta. E non risparmia un prezioso insegnamento che ha appreso delle donne, allusivo alle sue storiche ex, Emma Marrone e Belencita. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’èper te segna il suo ritorno in tv nel nuovo anno 2022 appena iniziato, con una serie di consegne emozionanti, come quella che vede protagonistaDe. Nel primo appuntamento tv del rinnovato people-show, l’ex coniuge di Belen Rodriguez è chiamato al centro-studio per un giovane uomo che vive in balia dei sensi di colpa nutriti nei riguardi del padre, scomparso nel corsopandemia da Covid-19. Per l’occasione l’ex ballerino si apre in una serie di retroscena intimisua, nel porgere dei consigli al destinatario. E non risparmia un prezioso insegnamento che ha appreso delle, allusivo alle sue storiche ex, Emma Marrone e Belencita. ...

