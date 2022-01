C’è posta per te, ospite Paolo Bonolis scoppia a piangere e il pubblico resta senza parole (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata del programma tanto amato della televisione italiana ovvero C’è posta per te. Sicuramente la prima puntata è stata ricca di grandi emozioni e Maria De Filippi ha condotto come sempre egregiamente. Tante le storie raccontate, come sempre storie molto commoventi. Non sono mancate le storie di tradimenti ma anche tanti momenti di allegria e di emozioni pure. Uno dei momenti più attesi della puntata è sicuramente quello in cui entrano in studio gli ospiti e nella serata di sabato è toccato a Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Il noto comico sembra che ad un certo punto si sia tanto emozionato ed abbia anche regalato al suo pubblico dei momenti di grande sorriso ma anche tante emozioni. Sembra che persino lui non sia riuscito nella puntata di C’è ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata del programma tanto amato della televisione italiana ovvero C’èper te. Sicuramente la prima puntata è stata ricca di grandi emozioni e Maria De Filippi ha condotto come sempre egregiamente. Tante le storie raccontate, come sempre storie molto commoventi. Non sono mancate le storie di tradimenti ma anche tanti momenti di allegria e di emozioni pure. Uno dei momenti più attesi della puntata è sicuramente quello in cui entrano in studio gli ospiti e nella serata di sabato è toccato ae Stefano De Martino. Il noto comico sembra che ad un certo punto si sia tanto emozionato ed abbia anche regalato al suodei momenti di grande sorriso ma anche tante emozioni. Sembra che persino lui non sia riuscito nella puntata di C’è ...

