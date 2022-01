Cav al Quirinale? "Ora che la Merkel...". La frase "sfuggita": quello che nessuno considerava (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parla della corsa al Quirinale a Non Stop news su RTL 102.5. "Berlusconi al Colle e Draghi a Palazzo Chigi potrebbero rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa soprattutto adesso che la Merkel è uscita di scena", dice intervenendo con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Parla della corsa al Quirinale, che entrerà nel vivo il 24 gennaio quando inizieranno le votazioni per il successore di Sergio Mattarella e dell'obbligo vaccinale “Berlusconi non ha sciolto la riserva, deciderà nel prossimo vertice del centrodestra. Mi auguro che sia lui il candidato: Berlusconi al Colle e Draghi a Palazzo Chigi potrebbero rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa soprattutto adesso che la Merkel è uscita di scena”, continua. Poi parla di Renzi, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parla della corsa ala Non Stop news su RTL 102.5. "Berlusconi al Colle e Draghi a Palazzo Chigi potrebbero rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa soprattutto adesso che laè uscita di scena", dice intervenendo con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Parla della corsa al, che entrerà nel vivo il 24 gennaio quando inizieranno le votazioni per il successore di Sergio Mattarella e dell'obbligo vaccinale “Berlusconi non ha sciolto la riserva, deciderà nel prossimo vertice del centrodestra. Mi auguro che sia lui il candidato: Berlusconi al Colle e Draghi a Palazzo Chigi potrebbero rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa soprattutto adesso che laè uscita di scena”, continua. Poi parla di Renzi, che ...

