Catanzaro, vandali in azione nelle scuole 'Patari Rodari' e 'Pascoli - Aldisio' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Atto di vandalismo stanotte nella scuola Patari Rodari a Catanzaro . Ignoti sono entrati nell'istituto mettendolo a soqquadro. La scoperta questa mattina all'apertura della scuola. I danni sono in ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 gennaio 2022) Atto dismo stanotte nella scuola. Ignoti sono entrati nell'istituto mettendolo a soqquadro. La scoperta questa mattina all'apertura della scuola. I danni sono in ...

Advertising

ilquotidianoweb : FOTO - #Vandali in azione in due #scuole di #Catanzaro, anche simboli #nazifascisti sui muri #ilquotidianoweb - CN24_tv : Vandali in azione in due scuole di Catanzaro, avviate le indagini #Catanzaro #Vandalismo #Cn24Tv… - ilquotidianoweb : #Vandali in azione in due #scuole di #Catanzaro, danni e lezioni sospese #ilquotidianoweb -