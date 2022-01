Castello gonfiabile ribaltato dal vento, morta anche una bimba di 4 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si allunga il tragico bilancio dell'incidente avvenuto martedì scorso a Mislata , vicino Valencia in Spagna. E' morta la bimba di quattro anni gravemente ferita dopo che il Castello gonfiabile su cui ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si allunga il tragico bilancio dell'incidente avvenuto martedì scorso a Mislata , vicino Valencia in Spagna. E'ladi quattrogravemente ferita dopo che ilsu cui ...

