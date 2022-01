Caso Regeni, il Ministero della Giustizia studia nuove strade (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul Caso Regeni, il Ministero della Giustizia, si legge in una nota, “continuerà a fare la sua parte in ogni modo, in collaborazione con le altre articolazioni del Governo coinvolte, studiando nuove strade e le modalità operative più efficaci, per assicurare il corso della Giustizia, in linea e in piena collaborazione con le richieste avanzate dall'autorità giudiziaria procedente”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul, il, si legge in una nota, “continuerà a fare la sua parte in ogni modo, in collaborazione con le altre articolazioni del Governo coinvolte,ndoe le modalità operative più efficaci, per assicurare il corso, in linea e in piena collaborazione con le richieste avanzate dall'autorità giudiziaria procedente”.(ITALPRESS).

