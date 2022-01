Caso Djokovic, la famiglia va al contrattacco: conferenza stampa da Belgrado, ci sarà anche Novak (Di lunedì 10 gennaio 2022) È attesa per la 14 la conferenza stampa dei famigliari di Novak Djokovic, rinviata di due ore considerando la situazione incerta fino all’ultimo dopo la vittoria in tribunale a Melbourne del tennista. All’appuntamento con la stampa ci sarà anche il numero uno del tennis mondiale, che potrebbe parlare per la prima volta dopo che il giudice ha riconosciuto la validità dei suoi documenti sulle regole anti Covid australiane. Dopo giorni di pugno duro da parte del governo australiano, la famiglia di Djokovic tornerà all’attacco delle autorità australiane, forti della sentenza del tribunale presieduto da Anthony Kelly che ha bocciato la decisione del governo australiano di cancellare il visto di Djokovic ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) È attesa per la 14 ladeiri di, rinviata di due ore considerando la situazione incerta fino all’ultimo dopo la vittoria in tribunale a Melbourne del tennista. All’appuntamento con laciil numero uno del tennis mondiale, che potrebbe parlare per la prima volta dopo che il giudice ha riconosciuto la validità dei suoi documenti sulle regole anti Covid australiane. Dopo giorni di pugno duro da parte del governo australiano, laditornerà all’attacco delle autorità australiane, forti della sentenza del tribunale presieduto da Anthony Kelly che ha bocciato la decisione del governo australiano di cancellare il visto di...

