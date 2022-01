Caso Djokovic, la diretta video dall'Australia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic ha vinto il ricorso contro la cancellazione del visto di ingresso in Australia e può uscire dall'albergo dove è confinato da giovedì perché non vaccinato contro il Covid ma in possesso ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakha vinto il ricorso contro la cancellazione del visto di ingresso ine può uscire'albergo dove è confinato da giovedì perché non vaccinato contro il Covid ma in possesso ...

SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - fanpage : #Djokovic non si vaccina, ma è azionista di una società che studia cure contro il #Covid19 - RaiNews : Governo australiano: 'Novak Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti, di controindicazione al vaccino' - Francesca_FT : @VinceMartucci @FiorinoLuca Lo dice Rotheberg, che come ben sai non è esattamente imparziale bei confronti di Djoko… - MarcoPedde : Il caso #Djokovic spero ci faccia capire che alcune norme per contrastare il #COVID19 sono semplicemente isteriche,… -