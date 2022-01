Casey Stoner pensa al ruolo di coach

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La MotoGP non finisce mai di sorprendere e infatti riporta sotto i riflettori piloti del calibro diche ormai non gareggiano più. I ruoli che possono riservare le due ruote, non sono solo circoscritti alle piste di tutto il mondo ma possono riguardare anche incarichi che hanno a che fare col dietro le quinte e comunque di fondamentale importanza. . Cristina Gutierrez come Al Attiyah: squalificata dalla Dakarad allenare i piloti: quali le sue parole?ha emozionato gli appassionati di tutto il mondo quando durante il Gran Premio di Portimao è tornato nei box. Il campione di MotoGP, iridato nel 2007 e poi nel 2011, ha un sogno nel cassetto: far crescere e consigliare un giovane pilota. All’australiano quindi, piacerebbe tornare nella ...

Advertising

sportal_it : Casey Stoner fa sognare i tifosi della Ducati - corsedimoto : IDOLO - Casey Stoner potrebbe diventare coach Ducati a tempo pieno? Nonostante i problemi di salute, a tentazione c… - sportal_it : Valentino Rossi, Casey Stoner senza peli sulla lingua - Gazzetta_it : MotoGP, Stoner: “Rossi a Laguna Seca disposto a farmi cadere. E con la stampa mi mise pressione” - Schnelloge : @biancavschiller Basati. Io me li immaginavo alla Casey Stoner. Non sei troppo dura? -

Ultime Notizie dalla rete : Casey Stoner

ha espresso parole di elogio nei confronti di Pedro Acosta essendo rimasto sorpreso dalla sua stagione e dalla vittoria al suo primo anno in Moto3 U no dei protagonisti dell'ultima ...Il grande errore è stato far andar via Dani Pedrosa e puntare tutto sul solo Marc Marquez" E ' l'uomo che ha portatoin Ducati e Marc Marquez in Honda e per questo, anche se da un po' è ...L'ex centauro australiano sta valutando il ruolo di coach: "E' una cosa che vorrei fare, so cosa serve e ne ho parlato con mia moglie".Casey Stoner ha fatto sognare i fan della MotoGP con il ritorno a Portimao e Valencia. Ma deve fare i conti con la sindrome da stanchezza cronica.