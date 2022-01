Cartabellotta Gimbe | ' A questo ritmo tra una settimana avremo 3 milioni di positivi al covid'

Advertising

fattoquotidiano : “Il nuovo decreto Draghi? Temo che sia troppo tardi' L'intervista al presidente di Gimbe, @Cartabellotta, di… - Adnkronos : #VarianteOmicron Italia, 'rischio 2 milioni positivi e ospedali intasati'. Le parole del presidente Gimbe, Nino Car… - adapallai : @gigipegaso @Cartabellotta @marattin @silvia_sb_ @GIMBE Cercate di vergognavi ogni tanto. La più grande delle parol… - L2354560 : @Cartabellotta C'é Il Gimbe finanziato da BigPharma. ?? - ereike05 : @pietro_busacca @marattin @Cartabellotta @silvia_sb_ @GIMBE Il regionalismo da sempre è fonte di sprechi la cosa as… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabellotta Gimbe

Nino, presidente della Fondazione, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti ...Ad affermarlo è Nino, Presidente della Fondazione. Il dato sui grandi numeri dice che a fronte di un tasso di reinfezione che è stato da agosto fino a due settimane fa all'1%, ...Le ricerche del National Institutes of Health hanno scoperto che essere vaccinati contro Covid-19 sembra aver influito sul ciclo mestruale ...Il presidente della Fondazione Gimbe sulla quarta ondava covid: " lunedì prossimo potremmo avere circa 24mila pazienti ricoverati in area medica e circa 1900 pazienti in terapia intensiva" ...