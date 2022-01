Carole Cadwalladr dopo Catherine Belton, il giornalismo minacciato in tribunale dalle cause di oligarchi e miliardari (Di lunedì 10 gennaio 2022) Venerdì l’autrice degli scoop su Cambridge Analytica e Facebook sarà davanti alla Corte a Londra per la querela di Arron Banks, il finanziatore della Brexit e alleato Uk del M5S di Casaleggio e Grillo. L’autrice di “Putin’s People” ha chiuso invece la vertenza aperta da Roman Abramovich per il suo libro sul clan Putin Leggi su lastampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Venerdì l’autrice degli scoop su Cambridge Analytica e Facebook sarà davanti alla Corte a Londra per la querela di Arron Banks, il finanziatore della Brexit e alleato Uk del M5S di Casaleggio e Grillo. L’autrice di “Putin’s People” ha chiuso invece la vertenza aperta da Roman Abramovich per il suo libro sul clan Putin

