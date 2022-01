Caro Porro, non ho il vaccino e son finito alla Caritas (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gentile Redazione, sono un Vs. lettore/ascoltatore e Vi scrivo in merito al nuovo regime politico. Vi scrivo forse per protesta, forse per disperazione, forse perché non vedo alternative, o forse semplicemente perché temo per la mia vita. Voglio provare a raccontare la mia storia, per punti, in modo che sia più recepibile ed immediata. Premessa: ho 53 anni, sono un musicista e questo ha comportato fare la fame tutta la vita. Ma una stella mi ha sempre guidato ed è stata quella della libertà. Come molti di voi sono cresciuto nel terrorismo italiano, all’ombra del muro di Berlino e quindi so cosa sia la libertà: non è né “partecipazione” né “protesta”, ma uno stato d’animo perenne. Sono oltre trent’anni che studio proprio i regimi del 900 e so benissimo che ognuno (da qualsiasi parte stesse) ha combattuto per la sua libertà. Quindi, non è per retorica che mi rifaccio all’attuale ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gentile Redazione, sono un Vs. lettore/ascoltatore e Vi scrivo in merito al nuovo regime politico. Vi scrivo forse per protesta, forse per disperazione, forse perché non vedo alternative, o forse semplicemente perché temo per la mia vita. Voglio provare a raccontare la mia storia, per punti, in modo che sia più recepibile ed immediata. Premessa: ho 53 anni, sono un musicista e questo ha comportato fare la fame tutta la vita. Ma una stella mi ha sempre guidato ed è stata quella della libertà. Come molti di voi sono cresciuto nel terrorismo italiano, all’ombra del muro di Berlino e quindi so cosa sia la libertà: non è né “partecipazione” né “protesta”, ma uno stato d’animo perenne. Sono oltre trent’anni che studio proprio i regimi del 900 e so benissimo che ognuno (da qualsiasi parte stesse) ha combattuto per la sua libertà. Quindi, non è per retorica che mi rifaccio all’attuale ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Non potevo non pubblicare questa lettera. Dice cose sacrosante: 'Questo caos sul #covid, queste mezze verità non… - Sandro10191126 : RT @NicolaPorro: ?? Non potevo non pubblicare questa lettera. Dice cose sacrosante: 'Questo caos sul #covid, queste mezze verità non sono pi… - Soldier12692838 : RT @NicolaPorro: ?? Non potevo non pubblicare questa lettera. Dice cose sacrosante: 'Questo caos sul #covid, queste mezze verità non sono pi… - LucaGue52011811 : RT @NicolaPorro: ?? Non potevo non pubblicare questa lettera. Dice cose sacrosante: 'Questo caos sul #covid, queste mezze verità non sono pi… - ErMarchese72 : RT @NicolaPorro: ?? Non potevo non pubblicare questa lettera. Dice cose sacrosante: 'Questo caos sul #covid, queste mezze verità non sono pi… -