Caro Musumeci, quelle letterine a “Babbo Draghi” sono inutili (Di lunedì 10 gennaio 2022) Palermo, 10 gen – Dopo essersi sperticati le mani ad applaudire il reuccio di Palazzo Chigi, adesso qualcuno pensa di ribellarsi? Pensa di potersi opporre a questo consolidato sistema di controllo? Ohibò, ma cosa succede? “Da oggi, l’attraversamento dello Stretto di Messina rischia di paralizzarsi a seguito delle nuove disposizioni sanitarie varate dal governo nazionale”. Ma va’? E nessuno ci aveva pensato che il green pass, nella sua continua e costante evoluzione, avrebbe toccato tutti i tipi di interesse, e che andava eliminato subito? Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, pensa di affidare il suo “abbaio alla luna” a una letterina al premier (Draghi in modalità Babbo Natale ci mancava), dopo aver realizzato che con l’entrata in vigore del decreto legge dello scorso 30 dicembre sarà consentito imbarcarsi sui mezzi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Palermo, 10 gen – Dopo essersi sperticati le mani ad applaudire il reuccio di Palazzo Chigi, adesso qualcuno pensa di ribellarsi? Pensa di potersi opporre a questo consolidato sistema di controllo? Ohibò, ma cosa succede? “Da oggi, l’attraversamento dello Stretto di Messina rischia di paralizzarsi a seguito delle nuove disposizioni sanitarie varate dal governo nazionale”. Ma va’? E nessuno ci aveva pensato che il green pass, nella sua continua e costante evoluzione, avrebbe toccato tutti i tipi di interesse, e che andava eliminato subito? Il presidente della Regione Sicilia, Nello, pensa di affidare il suo “abbaio alla luna” a una letterina al premier (in modalitàNatale ci mancava), dopo aver realizzato che con l’entrata in vigore del decreto legge dello scorso 30 dicembre sarà consentito imbarcarsi sui mezzi di ...

