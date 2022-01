Caro-bolletta: il gas il vero colpevole, le rinnovabili la soluzione (Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’aumento attuale dell’energia elettrica deriva, quasi esclusivamente, dall’aumento del gas, che è il vero colpevole”.Lo ha dichiarato all’ANSA Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel spiegando che “oggi il sistema-Italia ha poco meno del 50% di energia prodotta da varie forme e 50% prodotta dal gas”, per cui “all’aumentare del costo del gas aumenta il prezzo di produzione dell’energia elettrica”. Alla luce del fatto che l’Italia importa il 90% di gas, la soluzione al Caro-bollette è “l’utilizzo di energie rinnovabili. Tanto più come Paese produciamo da fonti rinnovabili tanto più il prezzo si abbasserà”.Dopo l’inverno “i prezzi dovrebbero avere una discesa – continua Lanzetta – purtroppo però l’aleatorietà di questo mercato continuerà a essere tale sino a che avremo il 90% del gas ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’aumento attuale dell’energia elettrica deriva, quasi esclusivamente, dall’aumento del gas, che è il”.Lo ha dichiarato all’ANSA Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel spiegando che “oggi il sistema-Italia ha poco meno del 50% di energia prodotta da varie forme e 50% prodotta dal gas”, per cui “all’aumentare del costo del gas aumenta il prezzo di produzione dell’energia elettrica”. Alla luce del fatto che l’Italia importa il 90% di gas, laal-bollette è “l’utilizzo di energie. Tanto più come Paese produciamo da fontitanto più il prezzo si abbasserà”.Dopo l’inverno “i prezzi dovrebbero avere una discesa – continua Lanzetta – purtroppo però l’aleatorietà di questo mercato continuerà a essere tale sino a che avremo il 90% del gas ...

