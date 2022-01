Carige, esclusiva a Bper per l’acquisizione della banca ligure. Offerta a 0,8 euro ad azione ma ricapitalizzazione ridotta di circa 300 milioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) ha assegnato al gruppo Bper “un periodo di esclusiva di 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria e la sottoscrizione e definizione di un contratto di acquisizione (di Carige, ndr) nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022“. Il Fondo, partecipato da tutte le banche che operano in Italia, possiede l’88% del gruppo bancario ligure, quota rilevata nel per salvare Carige dal fallimento. L’Offerta di Bper, si legge nel comunicato del Fitd, ha “natura non vincolante” e sarà seguita da un’Offerta pubblica a 0,8 euro ad azione sulle restanti quote della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Fondo interrio di tutela dei depositi (Fitd) ha assegnato al gruppo“un periodo didi 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria e la sottoscrizione e definizione di un contratto di acquisizione (di, ndr) nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022“. Il Fondo, partecipato da tutte le banche che operano in Italia, possiede l’88% del grupporio, quota rilevata nel per salvaredal fallimento. L’di, si legge nel comunicato del Fitd, ha “natura non vincolante” e sarà seguita da un’pubblica a 0,8adsulle restanti quote...

Advertising

LaStampa : Carige, esclusiva a Bper fino al 15 febbraio: Opa a 0,8 euro per azione - LaStampa : Carige, esclusiva a Bper fino al 15 febbraio: Opa a 0,8 euro per azione - Ansa_ER : Il Fitd dà a Bper l'esclusiva per Carige, Opa a 0,8 euro. 4 settimane per due diligence, acquisizione entro 15/2… - sinfantino : #Carige passa a #BPER #Unipol che per “salvarla” chiederà 700 mln alla proprietà (Fondo Interbancario) e avrà un cr… - fisco24_info : Il Fitd dà a Bper l'esclusiva per Carige, Opa a 0,8 euro: 4 settimane per due diligence, acquisizione entro 15/2 -