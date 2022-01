Campionato Primavera | rinviate anche le gare della sedicesima e della diciassettesima giornata

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Si comunica che le16° e17°di andata del1 TIMVISION, programmate rispettivamente per il 15, 16 e 17 gennaio 2022, e per il 21, 22, 23 e 24 gennaio 2022, sono statea data da destinarsi“. Questa la nota con cui la Lega Serie A rinvia a data da destinarsilae ladel1. I campionati non sono ancora ripresi dopo le feste: era stata rinviata già la quindicesima. La cattiva notizia è che giovani non torneranno in campo prima dell’inizio di febbraio. Questa la decisione imposta dalla ...

La Lega Serie A rende noto tramite un comunicato ufficiale, il rinvio della 16esima e della 17esima giornata delpreviste per il 15, 16 e 17 gennaio e per il 21, 22, 23 e 24 gennaio. Le due giornate sono rinviate a data da destinarsi. Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 10 ...Meno efficace al momento nelle proiezioni offensive con lasia inche in Youth League, anche se il suo primo gol con i 'grandi' lo ha già trovato nel settembre 2020, in un'...Ancora uno slittamento per il campionato giovanile La Lega Serie A ha annunciato tramite un comunicato il rinvio della 16esima e della 17esima giornata del Campionato Primavera. “Si comunica che le ga ...Nuovo stop per il calcio giovanile in Italia. A causa dell'impennata di casi di positività al Covid-19 la Lega, dopo aver rinviato le partite in programma nelle giornate del 7,8 e ...