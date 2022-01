Campionati Italiani di ciclocross, Silvia Persico vince il titolo italiano di ciclocross (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2022 si è aperto nel migliore dei modi per Silvia Persico. La 24enne di Cene si è infatti aggiudicata il titolo èlite ai Campionati Italiani di ciclocross regalando al movimento orobico la prima maglia tricolore dell’anno. In grado di interpretare al meglio il percorso ostico disegnato dal commissario tecnico Daniele Pontoni, Persico ha attaccato sin dalla partenza guadagnando una decina di secondi sulle avversarie e mettendo così subito in chiaro le proprie intenzioni. Inseguita dalla compagna di squadra Eva Lechner, la portacolori della FAS Airport Service ha dovuto far i conti con alcune cadute nel corso dei primi due giri che hanno rischiato di farle interrompere anzitempo la sua gara. Spinta dalla voglia di rivalsa, Persico ha ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2022 si è aperto nel migliore dei modi per. La 24enne di Cene si è infatti aggiudicata ilèlite aidiregalando al movimento orobico la prima maglia tricolore dell’anno. In grado di interpretare al meglio il percorso ostico disegnato dal commissario tecnico Daniele Pontoni,ha attaccato sin dalla partenza guadagnando una decina di secondi sulle avversarie e mettendo così subito in chiaro le proprie intenzioni. Inseguita dalla compagna di squadra Eva Lechner, la portacolori della FAS Airport Service ha dovuto far i conti con alcune cadute nel corso dei primi due giri che hanno rischiato di farle interrompere anzitempo la sua gara. Spinta dalla voglia di rivalsa,ha ...

