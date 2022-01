Calendario Sport Invernali 10-16 gennaio | programma | orari | tv | streaming Attesa per Wengen e gli Europei di pattinaggio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Settimana ricchissima di eventi quella che attende gli appassionati di. La rassegna continentale diartistico sarà il fiore all’occhiello dei prossimi giorni e la Coppa del Mondo di sci alpino terrà tutti incollati ai teleschermi con le gare veloci ine Zauchensee. Non dimentichiamoci poi del biathlon, del fondo e di tante altre discipline in cui gli atleti affileranno gli artigli in vista della rassegna olimpica.10-162022 SCI ALPINO Mar. 11/01/22 – Coppa del mondo – SL femminile Schladming (Aut) – ore 18.00 e 20.45, diretta tv Raied EuroMar. 11/01/22 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile ...

Advertising

Sport_Legnano : Serie D, il calendario dei recuperi di Legnano, Castellanzese ed Arconatese - Si inizia con Legnano-Caravaggio al '… - SorgentePas002 : serie A, B, Toscana eccellenza A,B,C Sinalunghese - Nazione_Prato : Calendario, i playoff scatteranno il 23 aprile - sportli26181512 : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 22^ giornata: La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A… - andreastoolbox : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 22^ giornata | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Sport

Coppa d'Africa 2021 Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] MAROCCO: ...99 euro al mese e quello con intrattenimento ea 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per ...Buona prova di squadra per i "giovani" dell' Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che domenica mattina hanno preso parte alla prima corsa campestre delpiemontese. I migliori della giornata sono stati Matteo Garelli (4'15") e Riccardo Prette (8'46") che si sono piazzati al 5° posto nelle rispettive categorie ragazzi (1 km) e cadetti (2 km).Dopo l'ingaggio di Nico Müller, la squadra inglese piazza il secondo colpo con il francese, che salirà sulla Oreca LMP2 in questa stagione.Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Mauro Balata, ha disposto la pubblicazione del nuovo calendario del Campionato Primavera 2 2021-2022 ...