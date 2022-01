Calciomercato Torino: contatti per l’ attaccante del Milan! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino che prova a dare una svolta in ottica Calciomercato, avviati contatti con l’ attaccante del Milan. Il Torino ha effettuato un sondaggio in casa Milan per Pietro Pellegri, classe 2001 in prestito dal Monaco. Cairo prova a regalare una punta alla squadra di Juric nel Calciomercato di gennaio. Belotti sta attraversando una stagione difficile sia per motivi fisici che realizzativi con 9 partite giocate e 2 gol. Sanabria non sta convincendo perciò si cercano rinforzi. Pellegri è scontento del poco minutaggio datogli in questa stagione e questa mattina c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’ agente del giocatore per valutare le ipotesi del futuro. Il Torino vede in lui il profilo adatto per aiutare la squadra e consacrare una buona stagione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022)che prova a dare una svolta in ottica, avviaticon l’del Milan. Ilha effettuato un sondaggio in casa Milan per Pietro Pellegri, classe 2001 in prestito dal Monaco. Cairo prova a regalare una punta alla squadra di Juric neldi gennaio. Belotti sta attraversando una stagione difficile sia per motivi fisici che realizzativi con 9 partite giocate e 2 gol. Sanabria non sta convincendo perciò si cercano rinforzi. Pellegri è scontento del poco minutaggio datogli in questa stagione e questa mattina c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’ agente del giocatore per valutare le ipotesi del futuro. Ilvede in lui il profilo adatto per aiutare la squadra e consacrare una buona stagione ...

