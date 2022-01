Calciomercato Salernitana: chiesto Magnani, la risposta del Verona (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Calciomercato Salernitana deve ancora decollare dopo il cambio di proprietà: per la difesa c’è stata però l’offerta per Magnani Tutto ancora fermo sul piano delle ufficialità per il Calciomercato della Salernitana. Il club granata sta però sondando più di un profilo per rinforzare la propria difesa, a cominciare dal veronese Magnani. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la richiesta all’Hellas sarebbe già stata inoltrata ma il club scaligero al momento non avrebbe intenzione di privarsi del suo centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildeve ancora decollare dopo il cambio di proprietà: per la difesa c’è stata però l’offerta perTutto ancora fermo sul piano delle ufficialità per ildella. Il club granata sta però sondando più di un profilo per rinforzare la propria difesa, a cominciare dal veronese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la richiesta all’Hellas sarebbe già stata inoltrata ma il club scaligero al momento non avrebbe intenzione di privarsi del suo centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Calciomercato #Salernitana: chiesto #Magnani, la risposta del Verona - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ?? - Sal_FuoriSede : Figuraccia di @Sabatini: “La #Salernitana ha la stessa proprietà della #Lazio” @iervolinodanilo è un invenzione de… - mirkocalemme : La #Salernitana di #Iervolino sta per partire. Ottimismo per #Sabatini: si attende la firma. Contatti con #Gattuso,… - Daniele20052013 : Calciomercato Salernitana, occhi su Falco: può tornare in Italia -