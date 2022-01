Calciomercato Napoli, Mertens scaricato: giocherà in Qatar (Di lunedì 10 gennaio 2022) Calciomercato Napoli, il rinnovo di Dries Mertens costa troppo per il club azzurro: niente da fare, intanto c’è una super offerta dal Qatar. Dries Mertens (Getty Images)Mentre la Serie A è alle prese con il Covid, il Napoli fa i conti con le assenze. Infortuni, Coppa d’Africa e positività al virus hanno decimato la squadra di Spalletti. Gli azzurri sono impegnati in un tour de force in campionato, mentre le ombre della prossima stagione cominciano a palesarsi. Lorenzo Insigne ha già salutato i suoi nuovi tifosi del Toronto con un breve video pubblicato sui profili social del club canadese. Dal 1° luglio il capitano del Napoli dirà definitivamente addio alla maglia azzurra e volerà nella MLS americana. Un super contratto a cifre raddoppiate. Il Napoli ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 gennaio 2022), il rinnovo di Driescosta troppo per il club azzurro: niente da fare, intanto c’è una super offerta dal. Dries(Getty Images)Mentre la Serie A è alle prese con il Covid, ilfa i conti con le assenze. Infortuni, Coppa d’Africa e positività al virus hanno decimato la squadra di Spalletti. Gli azzurri sono impegnati in un tour de force in campionato, mentre le ombre della prossima stagione cominciano a palesarsi. Lorenzo Insigne ha già salutato i suoi nuovi tifosi del Toronto con un breve video pubblicato sui profili social del club canadese. Dal 1° luglio il capitano deldirà definitivamente addio alla maglia azzurra e volerà nella MLS americana. Un super contratto a cifre raddoppiate. Il...

Advertising

DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - LALAZIOMIA : Coppa Italia: le designazioni arbitrali per Atalanta-Venezia, Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Napoli, #Osimhen è rientrato: domani TAC e visita di controllo. Ecco quando potrà scendere in campo -