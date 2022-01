Calciomercato Milan | tre club di Serie A su Pellegri

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le ultime sul futuro dell’attaccante rossonero Interesse del Torino per Pietro. L’attaccante classe ’01 sta trovando poco spazio ale valuta una possibile uscita a gennaio. Questa mattina c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore in sede. Su di lui anche Genoa e Bologna. Il, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe chiedere un riscatto anticipato dal Monaco, per poi girare il ragazzo in prestito per 6 mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.