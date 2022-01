Calciomercato, Marotta ha incontrato il sostituto di De Vrij: è Ginter (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giuseppe Marotta è uno dei migliori professionisti del calcio italiano. Alla Juventus il direttore sportivo è riuscito, a costo zero, ad ingaggiare giocatori come Emre Can, Andrea Pirlo, Kingsley Coman, Sami Khedira e Fernando Llorente. Adesso all’Inter ha fatto lo stesso con calciatori come Hakan Calhanoglu o André Onana. Dopo aver vinto lo scudetto lo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giuseppeè uno dei migliori professionisti del calcio italiano. Alla Juventus il direttore sportivo è riuscito, a costo zero, ad ingaggiare giocatori come Emre Can, Andrea Pirlo, Kingsley Coman, Sami Khedira e Fernando Llorente. Adesso all’Inter ha fatto lo stesso con calciatori come Hakan Calhanoglu o André Onana. Dopo aver vinto lo scudetto lo L'articolo

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Ginter non blocca #Bremer. I nerazzurri vogliono il brasiliano e tra #Cairo e #Marotta c'è una promessa… - interliveit : #Zhang negli spogliatoi si complimenta con la squadra e scherza (ma non troppo): 'Questa sofferenza non la ricordav… - calciomercatoit : ????#Inter, #Zhang a Milano: pronto il rinnovo di #Marotta, #Ausilio e #Baccin - news24_inter : Il borsino a sinistra: #Digne sempre il preferito ?? - InterClubIndia : RT @MSeideus: Il @CorSport disegna i possibili scenari in casa @Inter tra #Mercato #rinnovi e novità societarie, per saperne di più leggi q… -