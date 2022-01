Calciomercato Juventus, rivoluzione improvvisa in attacco: ecco chi può lasciare (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus, dopo la partita di ieri, potrebbe aver cambiato strategia di mercato per quanto riguarda il reparto offensivo. Getty ImagesUna partita, la migliore fino a questa stagione disputata della Juventus, che i bianconeri ricorderanno a lungo; se i ragazzi di Allegri dovessero qualificarsi alla prossima Champions League, il merito sarebbe anche di una rimonta maturata nel giro di sette minuti in cui Dybala e compagni hanno mostrato quel carattere che mai, fino a ieri sera, si era visto in campo. Sicuramente una buona notizia a differenza di quanto successo a Chiesa; l’esterno azzurro, uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio, rischia di aver finito la stagione con largo anticipo. Altra grana che i bianconeri devono risolvere riguarda Kean; il giovane centravanti ha giocato una delle peggiori partite da quanto è tornato alla ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) La, dopo la partita di ieri, potrebbe aver cambiato strategia di mercato per quanto riguarda il reparto offensivo. Getty ImagesUna partita, la migliore fino a questa stagione disputata della, che i bianconeri ricorderanno a lungo; se i ragazzi di Allegri dovessero qualificarsi alla prossima Champions League, il merito sarebbe anche di una rimonta maturata nel giro di sette minuti in cui Dybala e compagni hanno mostrato quel carattere che mai, fino a ieri sera, si era visto in campo. Sicuramente una buona notizia a differenza di quanto successo a Chiesa; l’esterno azzurro, uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio, rischia di aver finito la stagione con largo anticipo. Altra grana che i bianconeri devono risolvere riguarda Kean; il giovane centravanti ha giocato una delle peggiori partite da quanto è tornato alla ...

Advertising

cmdotcom : Pazza Juve, ribalta la Roma in 7': dal 3-1 al 3-4. Szczesny para il rigore del pari, Allegri a -3 dalla Champions… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ?? - CalcioHub_ : Con l'infortunio di Federico Chiesa difficilmente Dejan #Kulusevski lascerà la Juventus. Si valuteranno occasioni n… -