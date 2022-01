Calciomercato Juventus | Chiesa ko | Salta l’affare

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - gilnar76 : Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo: firma per l’Aston Villa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - sportli26181512 : Ex Juve, Rush avverte l'Inter sul Liverpool: 'E Lukaku...' VIDEO: L'ex attaccante gallese della Juventus, Ian Rush… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo L'ex attaccante gallese della, Ian Rush avverte l'Inter: 'Il Liverpool può vincere. Lukaku ? Ha imparato...'.Non sarà ancora, la, una macchina distruttiva come l'Inter, ma mostra la mano di Allegri, ove il gioco si fa arioso, dalle ampie aperture e dalle proporzioni più vaste, in rapporto al campo, ...La Roma colleziona un'altra sconfitta: stavolta in rimonta in casa con la Juventus per 3 - 4. Mourinho non soddisfatto dell'atteggiamento ...Direttamente su "Calciomercato.com", Mario Sconcerti commenta la vittoria ottenuta in rimonta dalla Juventus contro la Roma: "La Juve non ha giocato benissimo, non aveva preparato ...