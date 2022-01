Calciomercato Cagliari, tutto fatto: l’addio del titolare è certo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari, il club sardo ora ci pensa davvero: la risoluzione contrattuale con Diego Godin è sempre più vicina Il Cagliari e Diego Godin sono ormai sempre più distanti. Il club non ha particolarmente apprezzato i comportamenti dimostrati e le prestazioni disputate dal difensore nelle ultime gare che ha giocato in Serie A. La società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 gennaio 2022), il club sardo ora ci pensa davvero: la risoluzione contrattuale con Diego Godin è sempre più vicina Ile Diego Godin sono ormai sempre più distanti. Il club non ha particolarmente apprezzato i comportamenti dimostrati e le prestazioni disputate dal difensore nelle ultime gare che ha giocato in Serie A. La società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? Il #Cagliari e Diego #Godin lavorano per la risoluzione contrattuale: l'addio ormai appare certo ?? - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? #Cagliari e #Salernitana stanno discutendo di un possibile scambio che vedrebbe coinvolti Martin… - CentotrentunoC : Live #Calciomercato ?? Continua il dialogo tra #Cagliari e #Salernitana per il difensore #Caceres ?? Nella trattativ… - OorazioFranco : #Calciomercato ?? #Salernitana e #Cagliari lavorano allo scambio Bonazzoli-Caceres. Inoltre, il club campano segue… - Vittcst99 : #Cagliari e #Sampdoria pensano ad uno scambio: #Caceres in Campania e #Bonazzoli in rossoblu. @DiMarzio #SerieA… -