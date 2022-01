Calciomercato Atalanta | Doekhi entra nel mirino dei bergamaschi?

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Atalanta, si pensa al post Toloi: occhi in Eredivisie ?? Scarica… - RobertoCR82bis : RT @surfasport: ???? SARRI SUL MATCH E SUL MERCATO ?? Nel post partita di #InterLazio, Maurizio #Sarri ha fatto queste dichiarazioni sul match… - surfasport : ???? SARRI SUL MATCH E SUL MERCATO ?? Nel post partita di #InterLazio, Maurizio #Sarri ha fatto queste dichiarazioni s… - tuttoatalanta : Ternana, Mazzocchi può salutare. Sull'esterno dell'Atalanta c'è il pressing del Cosenza - tuttoatalanta : Piacenza, Burgio verso l'addio. L'Atalanta deciderà la nuova destinazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Purtroppo, lo stadio è un luogo paradigmatico per i nostri amministratori sin da- Valencia 2020, come se fosse il moltiplicatore del contagio. Cosa che non è vera, nonostante non si sia mai .../ La Juventus ha chiesto informazioni per MurielJUVENTUS: LE MOSSE DEI BIANCONERI I rinnovi di contratto potrebbero dunque essere fondamentali per la Juventus in ...Il croato ha firmato il gol numero 8 in Serie A, laureandosi così centrocampista più prolifico del campionato Il colpo di testa che ha dato il via alla goleada della Dacia Arena porta la firma dell’88 ...Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene tracciato questa mattina anche un confronto tra i due allenatori che si affronteranno oggi: Torino-Fiorentina è infatti anche ...