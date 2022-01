(Di lunedì 10 gennaio 2022) Udine, 10 gen. - (Adnkronos) - "Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso aldella Lega Serie A avverso ladella gara di campionato- Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022". Così la società friulana in una nota. La squadra bianconera è scesa ieri in campo contro gli orobici nonostante le assenze di diversi giocatori contattati dal Covid. Il ricorso si spiega per le decisioni opposte della Lega e dell'autorità sanitaria che avevano rispettivamente autorizzato e vietato la disputa della partita.

Advertising

PrimaiTulipani : Udinese Calcio comunica che, all’esito di nuovi test molecolari effettuati questa mattina, oltre ad un ulteriore me… - TV7Benevento : **Calcio: Udinese ricorre a giudice sportivo sulla regolarità del match con l'Atalanta**... - rtl1025 : ?? La società sportiva #Udinese Calcio ha 'depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della @SerieA,… - Fantacalcio : Udinese-Atalanta si rigioca? Pronto il ricorso dei friulani - mn3mocs : RT @marifcinter: La società sportiva Udinese Calcio ha 'depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A, avvers… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Udinese

UDINE. L'ha comunicato sul proprio sito ufficiale, nella serata di lunedì 10 gennaio, che all'esito di nuovi test molecolari effettuati in mattinata " ovvero nemmeno 24 ore dopo la sfida del ...L'comunica che, all'esito di nuovi test molecolari effettuati questa mattina, oltre ad un altro membro dello staff, è risultato positivo al Covid - 19 un giocatore che ieri ha preso parte ...L'Udinese ha infatti in mente di presentare un ricordo per rigiocare la partita con gli orobici, persa ieri per 2-6. La società aveva già fatto capire subito dopo i novanta minuti di non aver gradito ...Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha annunciato di aver fatto ricorso in merito al match giocato contro l'Atalanta ieri, finito 6-2 per i bergamaschi ...