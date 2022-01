Calcio: Serie A, il Torino cala il poker e Fiorentina travolta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - Inizia nel modo migliore il 2022 del Torino che travolge con un netto 4-0 una Fiorentina irriconoscibile che incassa un pesante ko. La squadra granata, nonostante le assenze per infortuni e Covid e i pochi allenamenti nelle gambe, surclassa la peggiore Viola di questa stagione dopo un match senza storia, già chiuso al termine del primo tempo. In classifica i toscani restano fermi in sesta posizione con 32 punti insieme a Roma e Lazio ma con una partita in meno, mentre i granata agganciano al nono posto Empoli e Sassuolo a quota 28 con un incontro ancora da recuperare. La partita inizialmente stenta a decollare ma dopo 19 minuti senza emozioni, arriva all'improvviso il gol di Singo che sfrutta un grande cross di Vojvoda e la dormita generale della difesa ospite per colpire di testa alle spalle di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen. - (Adnkronos) - Inizia nel modo migliore il 2022 delche travolge con un netto 4-0 unairriconoscibile che incassa un pesante ko. La squadra granata, nonostante le assenze per infortuni e Covid e i pochi allenamenti nelle gambe, surclassa la peggiore Viola di questa stagione dopo un match senza storia, già chiuso al termine del primo tempo. In classifica i toscani restano fermi in sesta posizione con 32 punti insieme a Roma e Lazio ma con una partita in meno, mentre i granata agganciano al nono posto Empoli e Sassuolo a quota 28 con un incontro ancora da recuperare. La partita inizialmente stenta a decollare ma dopo 19 minuti senza emozioni, arriva all'improvviso il gol di Singo che sfrutta un grande cross di Vojvoda e la dormita generale della difesa ospite per colpire di testa alle spalle di ...

sportface2016 : #Zielinski, l'Asl Napoli 2: 'Ha rispettato la bolla, si è anche fatto la doccia da solo' - Gazzetta_it : Il boom dei contagi? A stadi chiusi. Ecco perché la Serie A non ha colpe - Gazzetta_it : #Chiesa, l'infortunio fa tremare: si teme la rottura del crociato. Juve e Mancini in ansia - MANU93326655 : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | Torino batte Fiorentina 4-0. In gol Singo, Sanabria e doppietta di Brekalo. #ANSA - LALAZIOMIA : Udinese, due nuovi positivi al Coronavirus

Calcio, Serie A. La nota del Bologna: "Recupero martedì scelta incomprensibile"

Babacar torna in Italia . Khouma Babacar torna in Italia. Non riscattato dalla società turca dell'Alanyaspor l'attaccante senegalese potrebbe scendere in serie B: molto diffic ...

Serie A, Torino-Fiorentina 4-0: Brekalo-show, Juric spazza via Italiano Esordio nel 2022 da ricordare per i granata che rifilano un poker ai viola dopo tutti i problemi dovuti al Covid. In rete anche Singo e Sanabria ...

