Calcio, quale Italia per Mancini senza Federico Chiesa? Penuria di ali, scommessa Raspadori e cambio di modulo? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una brutta notizia per la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini e la Juventus. Come riportato da una nota ufficiale del club bianconero: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore per Federico Chiesa. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“. Quello che si temeva si è purtroppo confermato e la stima dello stop è di sei mesi. Per l’esterno della Juve stagione finita e addio ai playoff validi per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar con la maglia dell’Italia. Una tegola pesantissima sia per i campioni d’Italia che per la selezione di Mancini che ha in Chiesa un punto di forza assoluto, tra i pochi giocatori ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una brutta notizia per la Nazionalena didi Robertoe la Juventus. Come riportato da una nota ufficiale del club bianconero: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore per. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“. Quello che si temeva si è purtroppo confermato e la stima dello stop è di sei mesi. Per l’esterno della Juve stagione finita e addio ai playoff validi per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar con la maglia dell’. Una tegola pesantissima sia per i campioni d’che per la selezione diche ha inun punto di forza assoluto, tra i pochi giocatori ...

