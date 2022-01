Calcio: Napoli; Insigne, domani test al muscolo coscia destra (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzo Insigne farà domani mattina i test al muscolo della coscia destra che si è infortunata ieri sera al Maradona nel match contro la Sampdoria. Solo dopo i test si conoscerà in maniera ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzofaràmattina ialdellache si è infortunata ieri sera al Maradona nel match contro la Sampdoria. Solo dopo isi conoscerà in maniera ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : #Zielinski, l'Asl Napoli 2: 'Ha rispettato la bolla, si è anche fatto la doccia da solo' - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Aggiornamento maglie, Napoli: n.3 per Tuanzebe, n.72 per Cioffi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Aggiornamento maglie, Napoli: n.3 per Tuanzebe, n.72 per Cioffi -