Calcio | mercato | City alla finestra per Modric scontento dell' offerta di rinnovo del Real

Advertising

Gazzetta_it : Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo - Gazzetta_it : Inter, Zhang è a Milano: definirà le strategie estive tra rinnovi, stadio e mercato - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - santiagorojas4 : RT @AliprandiJacopo: #SergioOliveira? Prestito con diritto di riscatto, il giocatore ha salutato i compagni ed è in attesa dell'ok per part… - LuSalentinuDoc : Sarri e quel mercato Lazio bloccato a causa dell'indice di liquidità: ma che cosa è? @gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio mercato

Sky Sport

Primo colpo delinvernale per l'Acr Messina: arriva dal Piacenza, via Samp, il difensore classe 2001 Antony ... che arriva in giallorosso dal Piacenza1919, con il consenso dell'UC ...Il direttore generale della Viola ha delineato la situazione relativa alin entrata dei toscani; dopo gli arrivi di Jonathan Ikoné e Krzystof Piatek,potenzialmente non ancora chiuso: ...E Leonardo osserva. In caso di partenza (sempre più probabile) di Mbappé in direzione Madrid, il PSG tornerà subito protagonista sul calciomercato alla ricerca di sostituti. Se dovesse confermare ...Manchester, 10 gen. (Adnkronos) - Il Manchester City sta valutando una mossa shock per il centrocampo: la stella del Real Madrid Luka Modric. Il ...