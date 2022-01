Calcio: Lippi, 'Nazionale? Molto fiducioso sia per cammino verso il Qatar che al Mondiale stesso' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Nazionale? Il cammino della Nazionale verso il Qatar lo vedo bene, si è creata una consapevolezza di forza e spirito importantissimo, c'è grande qualità e sono Molto fiducioso, sia per il cammino verso il Qatar che in Qatar stesso. Il Portogallo? Sappiamo che ci può essere ma siamo in grado di superare anche quella". Lo ha detto l'ex ct campione del mondo Marcello Lippi a 'la Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "? Ildellaillo vedo bene, si è creata una consapevolezza di forza e spirito importantissimo, c'è grande qualità e sono, sia per ililche in. Il Portogallo? Sappiamo che ci può essere ma siamo in grado di superare anche quella". Lo ha detto l'ex ct campione del mondo Marcelloa 'la Politica nel Pallone su Gr Parlamento'.

Advertising

ParliamoDiNews : Calcio: Lippi, `In Serie A Inter parecchio superiore alle altre` – Libero Quotidiano #calcio #lippi #serie #inter… - ParliamoDiNews : Calcio: Lippi, `Roma-Juve? Bianconeri in grado di fare 20 minuti in cui mettere sotto tutti` – Libero Quotidiano… - TV7Benevento : Calcio: Lippi, 'io in panchina? Tra 10' sulla passeggiata di Viareggio...'... - FiorinoLuca : RT @sportface2016: I giudizi di #Lippi: '#Inter parecchio superiore alle altre in #SerieA, ma il #Milan mi piace' - TV7Benevento : Calcio: Lippi, 'In Serie A Inter parecchio superiore alle altre'... -