Calcio | Lazio | lesione al flessore della coscia sinistra per Acerbi e un mese di stop

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - lesione al flessore della coscia sinistra e stop di almeno un mese. È questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto quest'oggi Francesco Acerbi, il difensore della Lazio che si è infortunato contro l'Empoli quando è stato costretto a lasciare il campo dopo 25 minuti di gioco. Acerbi, che ha già saltato la gara di ieri sera contro l'Inter a San Siro, salterà sicuramente le prossime tre gare di campionato contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina – oltre agli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese del 18 gennaio. Il suo rientro potrebbe avvenire il 13 febbraio contro il Bologna o per la sfida di Europa League contro il Porto il 17 febbraio.

