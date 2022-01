Calcio: Juve. Lesione del legamento crociato anteriore per Chiesa (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'attaccante bianconero sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni TORINO - Lesione del legamento crociato anteriore: questo il responso degli accertamenti diagnostici eseguiti questa ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'attaccante bianconero sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni TORINO -del: questo il responso degli accertamenti diagnostici eseguiti questa ...

Advertising

sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - sportmediaset : Juve, Landucci: 'Bello, ma ho perso sei o sette anni di vita'. Preoccupazione per #Chiesa. #SportMediaset… - Gazzetta_it : #Chiesa, l'infortunio fa tremare: si teme la rottura del crociato. Juve e Mancini in ansia - Devabole : RT @repubblica: Chiesa, lesione del crociato: stagione finita. Un guaio per Juve e Nazionale - repubblica : Chiesa, lesione del crociato: stagione finita. Un guaio per Juve e Nazionale -