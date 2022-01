Calcio | Italiano | ' prestazione inspiegabile | spero sia solo incidente di percorso'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - "Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista dell'attenzione e della voglia nell'approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica invece oggi non è stato così ma ci può stare una partita del genere nell'arco di un campionato. Ci servirà per tornare sulla terra. Rigiocheremo tra tre giorni edi vedere un'altra Fiorentina". L'allenatore della Fiorentina Vincenzocommenta così la sconfitta per 4-0 contro il Torino. "E' una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l'incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così -aggiungea Dazn-. Rimbocchiamoci le maniche,siaun ...

Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Vincenzodopo la pesante sconfitta subita per 4 - 0 contro il Torino. "Non mi aspettavo questa partita dopo il lavoro in settimana ......Igor in anticipo e completa il disimpegno Biraghi si riparte con ild'avvio questa volta battuto dal Torino Ben ritrovati con il secondo tempo del match. Igor e Saponara le mosse di..."E' una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l'incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così -aggiunge Italian ...L'allenatore viola: "Non me lo aspettavo e non voglio più vedere prestazioni di questo genere" TORINO - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato il brutto scivolone dei suoi ragaz ...