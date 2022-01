Cagliari, il giocatore spinge per lasciare: si tratta la risoluzione del contratto! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Cagliari deve operare in uscita. Diversi giocatori hanno deluso e non hanno dato il giusto imprinting ed il giusto esempio: per questo son pronti all’addio. Si aspetta solo l’offerta giusta e possono partire verso lidi migliori. Uno di questi però, è molto vicino alla cessione. Su di lui si è fatto sotto un club brasiliano, il quale insiste per averlo fin da subito. Cagliari, Godin si avvicina sempre all’addio: l’Atletico Mineiro fa sul serio! Cagliari, Godin, calciomercato Godin non è un mistero, ha deluso al Cagliari. Si aspettava che potesse far la differenza alla Sardegna Arena. Un campione del suo calibro che ha calcato i campi e i palcoscenici più importanti e più prestigiosi del mondo, lui che è stato bandiera, capitano e simbolo del Cholismo più puro, lui che ha esperienza e carisma da vendere, ha ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildeve operare in uscita. Diversi giocatori hanno deluso e non hanno dato il giusto imprinting ed il giusto esempio: per questo son pronti all’addio. Si aspetta solo l’offerta giusta e possono partire verso lidi migliori. Uno di questi però, è molto vicino alla cessione. Su di lui si è fatto sotto un club brasiliano, il quale insiste per averlo fin da subito., Godin si avvicina sempre all’addio: l’Atletico Mineiro fa sul serio!, Godin, calciomercato Godin non è un mistero, ha deluso al. Si aspettava che potesse far la differenza alla Sardegna Arena. Un campione del suo calibro che ha calcato i campi e i palcoscenici più importanti e più prestigiosi del mondo, lui che è stato bandiera, capitano e simbolo del Cholismo più puro, lui che ha esperienza e carisma da vendere, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari giocatore Udinese sul piede di guerra: preannuncia ricorso contro la regolarità della partita con l'Atalanta ... ma che spettacolo c'è stato oggi? L'Udinese prima di questa partita aveva vinto 4 - 0 a Cagliari e ... Poi c'è stato detto che Pereyra, giocatore che si è operato poco fa, era arruolabile. Avremmo ...

Nel Bologna si rivede Falcinelli: prima convocazione stagionale In vista della sfida di campionato contro il Cagliari , il tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic ha inserito l'ex giocatore - tra le altre - di Sassuolo e Crotone nella lista dei convocati. Una chiamata ...

Genoa, il no al Cagliari per il prestito del giocatore Calciomercato.com Bologna, la probabile formazione contro il Cagliari Le probabili scelte di Sinisa Mihajlovic per la sfida della Unipol Domus Dopo la mancata disputa del match contro l'Inter, il Bologna si prepara a giocare la prima partita del 2022. I rossoblù saranno ...

Un ex granata verso il Cagliari Il Cagliari avrebbe individuato nell'ex attaccante granata Federico Bonazzoli un rinforzo per gennaio. Il club sardo l'avrebbe chiesto in prestito dalla Salernitana, dove il giocatore ...

