Cagliari | Goldaniga negativo al tampone rapido | le ultime

Edoardo Goldaniga è risultato negativo al tampone rapido e ora si attende solo l'esito del tampone molecolare: le ultime Il Cagliari si prepara ad abbracciare il difensore Edoardo Goldaniga, già da una settimana in Sardegna ma bloccato dalla positività al Covid-19. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Goldaniga sarebbe risultato negativo al tampone rapido e ora si attende solo l'esito del molecolare per ufficializzare il suo passaggio al Cagliari.

