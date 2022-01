C O R R E C T I O N -- Coway Co | Ltd

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel comunicato stampa, CES 2022: le più recenti soluzioni Conway per il trattamento dell'aria favoriscono una migliore qualità di vita nelle case di tutta Europa, pubblicato il 09 gennaio 2022 daCo., Ltd. su PR Newswire, l'azienda segnala che il titolo dovrebbe riportare il nome "" e non "Conway" come originariamente ed erroneamente pubblicato. Qui di seguito riportiamo il comunicato completo e corretto: - Sulla scorta del notevole successo ottenuto al CES 2022,ora mira a presentare in Europa i suoi prodotti smart per la casa per una vita più sana SEUL, Corea del Sud, 10 gennaio 2022 /PRNewswire/Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", ha presentato questa settimana al CES 2022 le sue ultime innovazioni nel settore dei dispositivi domestici per la salute. I materassi, i purificatori ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coway Ltd

Il Tempo

...ora mira a presentare in Europa i suoi prodotti smart per la casa per una vita più sana SEUL, Corea del Sud, 10 gennaio 2022 /PRNewswire/ - -Co.,., "The Best Life Solution Company", ...Following a successful showcase at CES 2022,now aims to introduce Europe to smart home products for healthier living SEOUL, South Korea, Jan. 7, 2022 /PRNewswire/Co.,., 'The Best Life Solution Company,' has been showcasing its latest home health appliance innovations at CES 2022 this week. The company's mattresses, water purifiers, air purifiers and ...- - Sulla scorta del notevole successo ottenuto al CES 2022, Coway ora mira a presentare in Europa i suoi prodotti smart per la casa per una vita più sana SEUL .../PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", ha presentato questa settimana al CES 2022 le sue ultime innovazioni nel settore ...