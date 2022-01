Brunetta presenta il progetto “Ri-formare la PA – Persone qualificate per qualificare il Paese” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Oggi, lunedì 10 gennaio, alle ore 10.30 presso la sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, si terrà la presentazione del progetto “Ri-formare la PA – Persone qualificate per qualificare il Paese”, il piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pa. Diretta streaming sul canale YouTube del Dipartimento della Funzione Pubblica. Interverranno, insieme al ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta (foto), anche la ministra dell’Università Maria Cristina Messa, il mio Capo Dipartimento Marcello Fiori, il Presidente dell’Aran Antonio Naddeo, la Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni, il Presidente di Telecom Italia Salvatore Rossi, e il direttore di Microsoft Italia Stefano ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Oggi, lunedì 10 gennaio, alle ore 10.30 presso la sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, si terrà lazione del“Ri-la PA –peril”, il piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pa. Diretta streaming sul canale YouTube del Dipartimento della Funzione Pubblica. Interverranno, insieme al ministro della pubblica amministrazione Renato(foto), anche la ministra dell’Università Maria Cristina Messa, il mio Capo Dipartimento Marcello Fiori, il Presidente dell’Aran Antonio Naddeo, la Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni, il Presidente di Telecom Italia Salvatore Rossi, e il direttore di Microsoft Italia Stefano ...

