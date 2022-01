Bron Breakker | “Ho saputo del mio debutto ad NXT solamente il giorno prima”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Una delle superstar più in voga del momento in WWE e soprattutto per quanto riguarda NXT 2.0 è sicuramente, che settimana scorsa, oltre a far discutere per la sua entrata dove ha distrutto il vecchio logo di NXT, si è laureato nuovo NXT Champion, sconfiggendo nel main event di New Year’s Evil, Tommaso Ciampa facendolo cedere alla sua Steiner Recliner. Subito nella mischia Intervistato da Fightful,ha parlato di quando gli è stato comunicato che avrebbe debuttato ad NXT 2.0 e del fatto se ci fossero già da allora piani importanti per lui. Ildiè avvenuto nella puntata dello scorso 14 Settembre, ecco ciò che ha detto l’attuale NXT Champion: “Il. La notte. ...